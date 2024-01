Calciomercato, Kean apre alla Fiorentina: la Juventus attende proposte

Moise Kean potrebbe essere l'addio più importante della rosa della Juventus nel calciomercato di gennaio. Dopo una fase centrale incoraggiante di campionato, l'attaccante italiano, a causa anche di un infortunio che lo sta tenendo fuori, sarebbe finito nelle retrovie delle gerarchie offensive di mister Allegri . L'esplosione di Kenan Yildiz potrebbe essere il colpo di grazia per suo futuro in bianconero.

A favorire una sua uscita ci sarebbe inoltre la disponibilità della Juventus di cedere il calciatore in prestito. In Italia più di una squadra avrebbe manifestato gradimento per Kean, mentre secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe la metà più gradita. Attualmente però non sarebbe pervenuta un offerta ufficiale alla Juventus. Le alternative in Serie A ai viola più credibili sarebbero il Monza e il Milan, con quest'ultimi al ritorno di fiamma dopo quello della scorsa estate.