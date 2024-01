Ceccarini: “Oramai è fatta per Djalo alla Juventus, su Kean…”

Nelle prossime ore verrà ufficializzato l’accordo con il Palermo per la cessione di Ranocchia. Dopodiché per il difensore francese sarà il momento delle visite mediche e della firma sul contratto fino al 2027. Come detto arriverà anche un centrocampista. Resta da capire quale sarà il futuro di Kean.

L’attaccante bianconero piace a Monza e Fiorentina. Per lasciarlo andare la Juventus chiede un prestito oneroso, più il pagamento dell’ingaggio da qui a giugno. Ma Per lui c’è movimento anche all’estero, Premier e non solo. Non ci sarà invece un tentativo per Popovic, che si è svincolato a fine dicembre dal Partizan di Belgrado".