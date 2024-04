Calciomercato, Juve oltre Felipe Anderson: le tre possibili alternative

Con Felipe Anderson depennato dalla lista per gli acquisti, la Juventus avrebbe individuato altri tre profili per il prossimo calciomercato

L'ufficializzazione da parte del Palmeiras di Felipe Anderson cambierebbe notevolmente le prospettive di calciomercato della Juventus. Persa l'occasione di mettere sotto contratto l'uscente esterno della Lazio, non sarebbe però da escludere un innesto con caratteristiche analoghe. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbero addirittura tre le possibile alternative per potenziare il reparto. Il primo nome sarebbe quello di Erik Lamela, vecchia conoscenza del campionato italiano e della Roma e oggi al Tottenham. Un altra suggestione sarebbe quella di Mason Grenwood, in prestito al Getafe ma il cui cartellino è di proprietà del Manchester United. L'ultima idea porterebbe infine a Nicolas Pepe del Trabzonspor. In tutti i questi casi, ad oggi la Juve potrebbe trattare solo per l'ingaggio considerando il loro contratto in scadenza con i rispettivi club.