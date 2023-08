Calciomercato Juve, Giuntoli pronto a soffiare Samarzdic all’Inter

Quando tutto sembrava ormai definito, il cambio di procuratore di Lazar Samardzic ha messo il caos sulla trattativa tra Udinese e Inter . Il club nerazzurro, il quale aveva ormai definito l'affare avrebbe lanciato l'ultimatum al padre giocatore subentrato in corsa. Se il passaggio dovesse saltare, potrebbero esserci dei risvolti clamorosi con l'ingresso della Juventus pronta a piazzare il colpo .

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus e il Napoli vorrebbero inserirsi nell'affare. In particolare i bianconeri in questi giorni avrebbero creato le condizioni per puntare il giocatore dell'Udinese.