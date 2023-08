Calciomercato Juve, Frabotta in uscita: il Bari ci prova

Gianluca Frabotta lascerà con ogni probabilità la Juve in questo calciomercato: il Bari avrebbe avviato i contatti con i bianconeri per lui

Tra i giocatori destinati alla cessione durante questa sessione di calciomercato estivo c'è con ogni probabilità Gianluca Frabotta . Il calciatore, dopo l'ultima esperienza in Serie B con il Frosinone , è tornato alla Juventus . Questi però continua a non rientrare nei piani di società e allenatore.

La sua prossima destinazione potrebbe quindi ancora essere nel campionato cadetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bari avrebbe avviato i contatti con la Juventus per Frabotta .

Il club pugliese ha visto un lungo via vai di giocatori in questa prima parte di mercato e un giocatore affidabile come il terzino bianconero potrebbe fare molto comodo. Oltre al Bari, si è parlato precedentemente della Sampdoria considerando che il suo allenatore, Andrea Pirlo, ha sempre stimato il giocatore tanto da farlo debuttare alla Juve.