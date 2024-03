Calciomercato, Gudmundsson pista complicata per la Juventus

Gli ultimi quattro gol in due partite con la Nazionale dell'Islanda hanno riacceso l'hype di calciomercato su Albert Gudmundsson. Il centrocampista totale del Genoa sarebbe uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus e non solo. In Serie A, anche l'Inter osserverebbe con attenzione il giocatore, mentre in Premier League si parlerebbe dell'interesse di West Ham e Tottenham. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Genoa avrebbe messo le cose in chiaro per la sua cessione. La volontà del club ligure sarebbe quello di monetizzare e la valutazione del calciatore islandese sarebbe di 30 milioni di euro. La società non sarebbe disposta ad accettare nessuna contropartita tecnica. Se tale posizione fosse confermata, la posizione della Juventus sul giocatore peggiorerebbe sin in partenza. Difficilmente il club bianconero sarebbe disposto a investire una cifra così alta per un singolo giocatore.