Calciomercato, futuro incerto per Barrenechea: la Juventus può sacrificarlo

La prima esperienza da protagonista in Serie A è stata sin qui molto positiva per Enzo Barrenechea. Il centrocampista della Juventus, in prestito al Frosinone, si sta giocando fino in fondo la salvezza con la squadra ciociare. Inoltre, così come per Matias Soulè, il giocatore è divenuto un pilastro fondamentale della squadra allenata da mister Eusebio Di Francesco. Questo potrebbe non bastargli per essere confermato nella prossima stagione in rosa. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, quando Barrenechea tornerà alla base difficilmente lo farà per rimanere. Proprio l'argentino potrebbe far parte del novero dei giocatori sacrificabili come pedine di scambio nel raggiungimento di altre obiettivi.