Calciomercato, Dusi: “Juventus prima candidata per Koopmeiners”

Giorgio Dusi ha parlato del centrocampista Teun Koopemeiners: per il giornalista, in caso di cambio squadra, la Juve si troverebbe in pole

Intervistato a TvPlay, Giorgio Dusi, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Teun Koopmeiners in ottica calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Un po’ tutti si aspettano la sua partenza dall’Atalanta a fine stagione, quindi le sue dichiarazioni dal ritiro dell’Olanda non hanno sorpreso più di tanto. L’Atalanta per la sua cessione vuole solo i soldi quindi accetterà l’offerta maggiore. La Juventus è la candidata numero uno ma il discorso pagamento va attenzionato. Magari potrebbe essere inserito qualche giocatore che all’Atalanta piace come Iling Jr o Soulé. Interessa anche ad Arsenal, Tottenham e Liverpool. Il valore? Sui 60-65 milioni di euro. Dobbiamo ricordarci che Koopmeiners ha dimostrato anche di essere molto duttile, l’anno scorso giocava praticamente sulla mediana mentre quest’anno più avanti. Koopmeiners, ad ogni modo, giocherà anche l’Europeo con l’Olanda quindi è un fattore da tenere in considerazione. Sappiamo tutti che competizioni di questo genere sono in grado di cambiare il valore dei calciatori in poco tempo”.