Juve, Koopmeiners shock: “Ho detto all’Atalanta che voglio trasferirmi”

Intervistato dal giornale olandese Telegraaf il centrocampista dell' Atalanta Teun Koopmeiners, da tempo nel mirino della Juve , ha rivelato: "L'anno scorso c'era già un concreto interesse da parte del Napoli pero alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all'Atalanta che questa estate voglio trasferirmi . Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare l'Atalanta".

"La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia - ha continuato -. Ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l'Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo".