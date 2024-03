De Winter: “La Juventus è casa mia, sarebbe bello tornare”

Koni De Winter, calciatore dei rossoblù, ha detto la sua sulla partita tra la Juventus ed il Genoa , match terminato 0-0. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Abbiamo fatto quello che cercavamo, venivamo da 3 sconfitte in 5 partite e volevamo portare punti a Genova.

Com'è stato tornare a casa, nel club dove sono cresciuto? Bello, per me è come casa, mi hanno preso che avevo 16 anni e ho fatto tanti anni qui. Sempre bello tornare.