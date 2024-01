Calciomercato, Balzaretti: “Juve su Samardzic? Ci sono tante estimatrici”

Ospite a Sky Calciomercato l'Originale, Federico Balzaretti ha parlato di calciomercato, in particolare quello legato a Lazar Samardzic. Per il centrocampista dell'Udinese ci sarebbe la fila di club interessati, tra cui la Juventus. Su di lui, Balzaretti ha detto: "E' un ragazzo con grandissimi estimatori sia in Italia che all'estero. E' vero che ci sono stati dei contatti con il Napoli, i presidenti si sono parlati ma non c'è alcuna chiusura e io mi concentro sul tenere il ragazzo tranquillo. Abbiamo un rapporto buono con il suo entourage e con il ragazzo, è concentrato e anche oggi ha fatto un allenamento importante".