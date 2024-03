Juve, Ferguson resta nel mirino: nuovi contatti con gli agenti

La Juve si prepara a un'estate ricca di emozioni. I bianconeri dovranno infatti potenziare molto la squadra a partire dal centrocampo, il reparto più in difficoltà in questa stagione. A prescindere dal futuro di Rabiot, quindi, servirà almeno un rinforzo. In cima alla lista dei sogni c'è sempre Koopmeiners ma l'olandese costa tanto e le big del calcio europeo sono un avversario difficile da battere. Per questo resta nel mirino Ferguson, mezzala del Bologna che sarebbe perfetta per il centrocampo della Juve. Costo del cartellino contenuto e grande qualità, lo scozzese potrebbe rivelarsi un'alternativa di livello. Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport Giuntoli sta continuando i contatti con l'entourage dello scozzese.