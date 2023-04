Calcagno: “Lukaku? Spero vengano individuati e allontanati i soggetti”

Umberto Calcagno , presidente dell'AIC, ha detto la sua sul caso di razzismo nei confronti di Lukaku in Juve - Inter . Ecco le sue parole: "Credo che, oggi più che mai, sia del tutto evidente che il nostro mondo non potrà mai contrastare una serie di episodi tutti caratterizzati dalla stessa matrice. Purtroppo siamo lo specchio della società nella quale viviamo, molti pseudo-tifosi portano allo stadio le cattive abitudini che hanno nella vita di tutti i giorni.

Il calcio è una cassa di risonanza molto importante e abbiamo bisogno di interventi anche da parte delle autorità, da soli non potremo mai vincere questa battaglia. Per fortuna abbiamo più strumenti rispetto al passato, per esempio gli stadi nuovi come quello della Juventus: mi auguro vengano individuati quanto prima questi soggetti e allontanati per anni dagli stadi.