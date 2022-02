Juve, Cabrini: “Problemi a sinistra? Non è facile trovare giocatori forti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Atalanta Antonio Cabrini ha parlato del match tra bianconeri e nerazzurri di domenica

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Atalanta Antonio Cabrini ha parlato del match tra bianconeri e nerazzurri in programma domenica: "Vedo un duello molto tirato, tra due squadre che in realtà a seconda della forma che avranno da qui alla fine potrebbero anche rientrare in altri discorsi… Non è l’Atalanta di una volta, questa non è più la squadra sorpresa ma una realtà ormai molto forte. Comunque in questi tre anni ha espresso forse il miglior gioco del campionato. Se riesce anche a correggere quei piccoli errori che ancora ci sono, da protagonista quale già è non le è precluso nessun traguardo. Si sta entrando nel momento decisivo dell’anno. Sicuramente in casa della Juve c’è da registrare l’entusiasmo portato dai nuovi arrivi e dal loro impatto molto positivo. Da adesso in poi sarà un finale di stagione molto tirato: chi sbaglia adesso salta".