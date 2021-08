B&W Stories: Sami Khedira a Udine

I bianconeri partono da Udine

redazionejuvenews

La Juventus esordirà domenica in Serie A contro l'Udinese alla Dacia Arena. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida ricordando i gol di Sami Khedira.

"Con 3 partite e 4 reti, Sami Khedira è il principale goleador di Udinese-Juventus insieme ad Alessandro Del Piero, che però ne ha giocate molte di più. In Friuli lo si è visto giocare con colori diversi - in giallo, in rosa e in blu –, in un bilancio che lo ha visto vincere ogni qualvolta ha inserito il suo nome nel tabellino dei marcatori.

UN FENOMENALE PRIMO TEMPO

2015-16: se l'Udinese vincendo a Torino alla prima giornata aveva compiuto un'impresa storica, la Juve risponde iniziando il girone di ritorno con una gigantesca prova di forza, concretizzata in 4 gol nella prima frazione di gioco. Khedira firma la rete dello 0-2, un comodo tocco di testa a porta vuota da un assist di Dybala, a sua volta di testa. Sono trascorsi appena 18 minuti e la gara è già indirizzata nei binari giusti.

VICINO ALLA DOPPIETTA

Quello alla Dacia Arena è il terzo gol di Sami nel campionato italiano. E il centrocampista tedesco - a pochi minuti dall'intervallo - va anche vicino a siglare la prima doppietta in Serie A con una conclusione dalla destra che trova Karnezis pronto alla risposta. Anche nella ripresa c'è ancora un'opportunità per irrobustire il risultato ma Khedira pecca di generosità provando a chiudere un triangolo con Mandzukic invece di concludere in porta, la difesa dei padroni di casa riesce a salvarsi.

PAREGGIO IN BLU

Stagione successiva, Udinese-Juventus del 2016-17 termina 1-1 e stavolta Sami non è tra i protagonisti della giornata. Dopo 7 vittorie consecutive, inaugurate dalla svolta di Allegri che punta sul 4-2-3-1 e incardina il centrocampo proprio sull'asse Khedira-Pjanic davanti alla difesa, la squadra accusa un po' di stanchezza mentale. Non manca la consueta applicazione da parte del tedesco, ma la manovra complessiva risulta meno efficace del solito e il pareggio ne è la logica conseguenza.

IL 9 IN PAGELLA

La prima tripletta in Serie A per Sami, un evento che in Udinese-Juventus mancava dal 1951-52 quando i bianconeri di Torino si imposero per 7-2 e il centravanti Pasquale Vivolo andò a bersaglio tre volte. Anche in questo caso, nel 2017-18, il punteggio ha proporzioni roboanti con il 6-2 finale a favore della Signora. E lo è ancora di più tenendo conto che a inizio ripresa le due squadre si trovano sul 2-2 e la Juve è in inferiorità numerica per l'espulsione di Mandzukic. Ma se Khedira riceverà anche dei 9 in pagella sui quotidiani del lunedì, evidentemente la sua prestazione si rivela decisiva.

PORTARE IL PALLONE A CASA

Come esige la tradizione, Sami si porta a casa il pallone avendolo infilato tre volte alle spalle del portiere Bizzarri. Khedira colpisce in modi molto diversi, a dimostrazione ulteriore di quanto sappia essere preciso nei tempi d'inserimento . Il primo gol, quello del parziale vantaggio per 2-1, è un colpo di testa che traduce un calibrato cross di Cuadrado. Quindi, il numero 6 juventino porta il risultato dal 3-2 al 5-2 con una conclusione sottoporta da una punizione di Dybala, sulla quale sfrutta una sponda di Rugani, per poi inventarsi un'azione personale nel finale di gara, chiusa da un diagonale di notevole potenza." (Juventus.com)