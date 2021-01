Buone notizie per la Juve: Alex Sandro guarito dal Covid

TORINO – Non poteva aspettarsi un regalo di compleanno migliore Alex Sandro, che ieri ha compiuto 30 anni. L’esterno sinistro della Juventus è stato festeggiato sui social dalla società, dai compagni di squadra e dai tifosi, in un momento non molto felice per lui. Infatti, da circa più di due settimane il giocatore si trovava in isolamento a causa del coronavirus e per tutto questo tempo non ha potuto scendere in campo e allenarsi con i compagni. Ieri sera, tuttavia, è arrivata finalmente la buona notizia per lui e per la Juve: il numero 12 bianconero è guarito dal Covid.

A dare la notizia è stato lo stesso club bianconero, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. “Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC” queste le parole della Juve. Il calciatore brasiliano, dunque, esce finalmente dall’isolamento e potrà tornare a correre e a giocare insieme ai propri compagni.

Una notizia molto importante per Andrea Pirlo, che finalmente può riabbracciare uno dei suoi migliori giocatori, che in questa stagione è stato spesso assente. Questa mattina, dunque, Alex Sandro scenderà sul campo del centro sportivo della Continassa per allenarsi con il resto della squadra dopo tutti questi giorni. Si svolgerà la seduta di rifinitura in vista del match di questa sera, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021. La Vecchia Signora affronterà la SPAL all’Allianz Stadium di Torino e, in caso di passaggio del turno, affronteranno l’Inter di Antonio Conte nelle semifinali. Nelle prossime gare, poi, mister Pirlo potrà contare anche sul ritrovato Alex Sandro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<