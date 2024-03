Buone notizie per Allegri: Rabiot e Perin tornano in gruppo

Il tecnico della Juventus ritrova il centrocampista francese ed il portiere italiano in vista della partita di domenica

La Juventus scenderà in campo domenica alle 12:30 nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A . I bianconeri ospiteranno il Genoa tra le mura di un Allianz Stadium tutto esaurito, pronto a spingere la squadra verso una vittoria che manca dalla partita contro il Frosinone, e che darebbe morale alla squadra dopo i recenti risultati.

Massimiliano Allegri e la squadra si sono ritrovati oggi alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della partita, con due buone notizie che hanno allietato la seduta bianconera: Perin è tornato regolarmente ad allenarsi con gli altri portieri, e sarà disponibile per la partita di domenica contro il Grifone.