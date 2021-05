Budel: “Pirlo? Non credo potesse fare meglio rispetto a quello che ha fatto nonostante l’organico”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - L'ex calciatore del Brescia, Alessandro Budel, ha parlato della Juventus di Andrea Pirlo ai microfoni di Footballnews24.it. Queste le sue parole: "Per Pirlo è stata la prima esperienza da allenatore. É partito subito dal massimo, non credo onestamente potesse fare meglio rispetto a quello che ha fatto nonostante l’organico. Per la poca esperienza che ha, credo che abbia fatto il suo dovere. Ha provato a dare un’impronta di gioco diversa alla squadra. É diventato un po’ un alibi per tutti sia per i giocatori che per la società. Si sapeva già dall’inizio che con Pirlo la stagione non sarebbe stata una passeggiata. Buffon? Credo che andrà avanti anche se lascerà la Juventus. Lo vedo ancora in forma con tanta voglia di giocare. Si è sempre fatto trovare pronto in questa stagione. Penso che se troverà un buon contratto e soprattutto qualcuno che gli permetterà di giocare continuerà".