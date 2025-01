Bruges-Juventus, le formazioni ufficiali: Nico dal 1′, out Vlahovic

La Juventus sfida il Club Bruges nella settima giornata della Champions. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nella penultima giornata della fase a gironi della Champions League, la Juventus affronta il Bruges, in una partita determinante per i playoff. Infatti, i bianconeri sono a 11 punti, con possibilità di ambire ai primi 8 posti, mentre i padroni di casa hanno conquistato un punto in meno della Vecchia Signora, quindi con serissime chance di staccare il pass per i playoff. Per la Juventus solita formazione tipo, con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso davanti a Di Gregorio. A centrocampo sorpresa Douglas Luiz, che sarà affiancato da Locatelli. In avanti spazio ancora a Nico, con Vlahovic in panchina. Dietro l’argentino confermati Mbangula e Koopmeiners, con Weah sull’altra corsia. Dalla panchina Yildiz e Conceicao. Per i padroni di casa Mignolet in porta, con Seys e De Cuyper in difesa. A centrocampo confermato Vanaken, con Talbi, Jutlgà e Tzolis davanti.

Le formazioni ufficiali

BRUGES(4-3-3): Mignolet; Seys, Ordones, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutglà, Tzolis. All. Hayen

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico. All. Thiago Motta. Intanto ecco tutti i precedenti del match<<<