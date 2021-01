Branca: “Milik alla Juve? La vedo difficile. Penso che i bianconeri prenderanno…”

TORINO- In questo mese di gennaio, argomento di rilevanza in casa Juventus è sicuramente il mercato. Il club bianconero, come dichiarato più volte da Fabio Paratici, è attento alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Il club campione d’Italia, infatti, sarebbe alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla rosa per permettere ad Alvaro Morata di riposare di tanto in tanto. I nomi valutati dalla dirigenza, come risaputo, sono diversi. Si parte da Milik (profilo più probabile per l’estate), per arrivare agli ex Llorente e Quagliarella (che dovrebbe però rinnovare con la Samp), passando anche per giovani profili come quello del genoano Scamacca. Ai microfoni di TMW, l’ex dirigente dell’Inter Marco Branca ha così analizzato questa situazione:

"Io penso che un attaccante i bianconeri lo prenderanno sicuramente prima della chiusura del mercato. Con i tanti infortuni che potrebbero colpire la squadra nei prossimi mesi, la coperta sarebbe corta in avanti senza un rinforzo. Qualche operazione quindi la faranno sicuramente, magari mettendo a disposizione di Pirlo l'attaccante più conveniente per prezzo e tecnicamente possibile. Milik? Vedo complicato un arrivo del centravanti polacco a Torino, il Napoli infatti non mi sembra abbia intenzione di fare sconti a nessuno. Il club azzurro, in cambio della cessione del cartellino del giocatore, vorrà infatti ricevere i soldi che chiede da ormai diverso tempo. A questo punto penso che la Juve potrebbe prendere un giovanotto di belle speranze e mettere così su un'operazione come quella fatta per il giovane centrocampista del Genoa Rovella. Profilo ideale? Direi sicuramente Scamacca in questo caso".