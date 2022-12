Brambilla: “Vogliamo dimenticare la sconfitta di Salò. Importanti i rientri”

«Dopo la bellissima esperienza dell'Allianz Stadium, che è stata una giornata speciale per tutti, torniamo alla normalità e per noi è giusto così. Sappiamo che il nostro contesto, giustamente, è questo e dobbiamo proseguire con il rendimento che abbiamo avuto fino a questo momento tra le mura amiche. La partita contro il Sangiuliano City non sarà semplice. Li abbiamo affrontati in Coppa Italia, ma rispetto a quel match sappiamo che dovremo fare sicuramente meglio, nonostante in quell'occasione riuscimmo a vincere e a passare il turno. Se vogliamo vincere domani dovremo sicuramente essere più precisi sotto tutti i punti di vista, a partire dalle due fasi: di possesso e non possesso. Dovremo stare molto attenti perché i nostri avversari sono difficili da affrontare e soprattutto corrono tanto e spesso nei secondi tempi alzano ulteriormente l'intensità del gioco. Finiscono sempre in crescendo, ma noi dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi perché abbiamo preparato bene la partita».