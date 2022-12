La Juventus Next Gen si ferma contro la Feralpisalò

I ritmi, in avvio di match, non sono esageratamente alti e le due squadre sembrano controllare senza troppi affanni le sortite offensive avversarie. Per vedere la prima conclusione in porta bisogna attendere il 16' con la conclusione dalla distanza di Di Molfetta che viene agilmente bloccata da Raina. La Next Gen risponde presente con un bel destro rasoterra di Da Graca, respinto con i piedi da Pizzignacco. La gara sembra accendersi e al minuto 23, infatti, arriva la prima vera scintilla: Balestrero si mette in proprio e al termine di una bella azione personale supera l'estremo difensore bianconero portando avanti la FeralpiSalò. La squadra di Mister Brambilla non riesce immediatamente a reagire, ma il primo tempo è ancora lungo e lo squillo della Juve arriva puntuale al 40' con il fiuto sotto porta di Compagnon che spinge in fondo alla rete uno splendido assist di Verduci. Parità ristabilita e sul punteggio di 1-1 si rientra negli spogliatoi per l'intervallo. Il secondo tempo inizia esattamente come era iniziato il primo: con una fase di studio e, soprattutto, di attesa da parte delle due squadre. La sensazione, però, è che in questa situazione di equilibrio possano essere i bianconeri a trovare la giocata per cambiare nuovamente il parziale. Al minuto 65 è proprio Besaggio che avrebbe l'opportunità per ribaltare il risultato, ma da buona posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Entrando il match, di fatto, negli ultimi venti minuti di gioco si inizia a percepire un po' di stanchezza, da una parte e dall'altra. Al 70' arriva, così, il primo cambio dell'incontro ed è operato dai padroni di casa: dentro D'Orazio al posto di Cernigoi. Pochi giri di orologio più tardi anche Mister Brambilla mette mano alla panchina inserendo forze fresche e nello specifico Iocolano e Pecorino, rispettivamente per Besaggio e Da Graca. Sono due mosse chiare: la Juve vuole provare a vincerla questa partita con l'inserimento di due giocatori offensivi freschi, fisicamente e mentalmente. La beffa, però, è dietro l'angolo: due minuti dopo l'ingresso in campo del numero 20 e del numero 31 i lombardi passano avanti approfittando di una sfortunatissima autorete di Stramaccioni, 2-1. Siamo al 77' e per la Next Gen la partita si complica. Nell'ultimo quarto d'ora ci sarà spazio anche per Cerri, Ntenda e Savona, quest'ultimo al suo esordio tra i professionisti, ma nonostante un atteggiamento estremamente propositivo da parte dei bianconeri il risultato non cambierà più fino al triplice fischio." (Juventus.com)