Brambilla: “Sono orgoglioso di questo gruppo, siamo soddisfatti”

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Io e il mio staff possiamo ritenerci orgogliosi di questo gruppo. Penso che la capacità di gestione e la conseguente reazione avuta dai ragazzi nei momenti difficili siano stati fondamentali nel percorso di crescita di questa squadra. Siamo molto soddisfatti perché nelle difficoltà che abbiamo attraversato nel girone di andata avremmo potuto perdere tutti un po’ di equilibrio, ma non è successo e bisogna riconoscere il merito a questi giocatori perchè sono stati bravissimi a trovare la lucidità per invertire la rotta. È facile giocare con la mente più leggera quando i risultati arrivano e la classifica ti sorride, in quel momento non era assolutamente semplice scendere in campo, ma abbiamo – e in primis loro – hanno dimostrato grande coraggio ed è giusto riconoscerlo".