Juve Next Gen, Brambilla: “Con la Fermana era importante vincere”

Tramite i canali ufficiali del club, Massimo Brambilla ha commentato il successo della sua Juventus Next Gen contro la Fermana. Per l'allenatore, i tre punti conquistati hanno una valenza particolarmente importante in ottica play off. Ecco le sue parole: "Volevamo vincere, era importante per salire in classifica in vista dei Playoff: ci abbiamo creduto, siamo stati bravi a gestire bene la palla e rischiare poco, anche dopo il nostro vantaggio. Il dato di fatto più importante è che, all’andata, contro la Fermana, eravamo in fondo alla classifica, e adesso parliamo di un altro campionato. Aver visto la maturazione dei ragazzi è una grande soddisfazione".