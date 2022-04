Brambati sulla Juventus: “Qualcosa non va nella preparazione atletica”

Massimo Brambati, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus e su alcuni calciatori in particolare.

Massimo Brambati, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Juventus. Ecco le sue parole suAllegri: "Credo che Allegri dovrebbe ricordarsi bene che alla Juve la cosa più importante è vincere, ma forse lo ricorda quando gli fa comodo a lui. Capisco tutte le defezioni che ha avuto, ma dipende anche dalla scarsa preparazione atletica. C'è qualcosa che non va sotto questo aspetto. Se poi dice che con l'Inter ha perso lo Scudetto vuol dire che allora ci credeva e ha riconosciuto che gli acquisti di Zakaria e Vlahovic potevano essere i presupposti per una grande impresa. Però non dimentichiamoci che a inizio stagione c'era lui in panchina e non poteva perdere in casa con l'Empoli, pareggiare on l'Udinese o perdere col Sassuolo. Bastava portare a casa queste per essere lì. Si dovrebbe ricordare Allegri che Sarri è andato via dopo aver vinto lo Scudetto, Pirlo dopo una Coppa Italia. O vinci o rischi alla Juve. Ha detto bene, quando vince la Juve la Coppa Italia non conta niente, quando non la vince è un obiettivo mancato."