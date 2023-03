Bonucci lascia il ritiro della Nazionale e torna a Torino

Il difensore della Nazionale ha lasciato il ritiro degli Azzurri per far ritorno a Torino dopo il problema accusato nei giorni scorsi

La NazionaleItaliana di Roberto Mancini è scesa ieri sera in campo nella prima partita di qualificazione per i prossimi Europei. Gli Azzurri sono usciti sconfitti dallo Stadio Maradona, dove hanno perso contro l'Inghilterra per 2-1, con il gol firmato da Retegui, alla sua prima partita con i colori della Nazionale. La partita di ieri sera è stata la prima dopo 29 anni che non ha visto nemmeno un giocatore della Juventus tra campo e panchina, anche per colpa dell'infortunio di Leonardo Bonucci.