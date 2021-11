Bonucci: “A Belfast per prenderci il Mondiale. Jorginho è il nostro rigorista”

Le parole del difensore della Nazionale dopo il pareggio di ieri sera contro la Svizzera allo Stadio Olimpico

Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci è sceso in campo ieri sera allo Stadio Olimpico con la maglia della Nazionale, con gli Azzurri che hanno pareggiato per 1-1 contro la Svizzera. Nel primo match point per la qualificazione al prossimo Mondiale in programma in Qatar, gli Azzurri steccano il primo tempo trovandosi a rincorrere dopo solo 11 minuti di gioco. La Nazionale alza la testa solamente dopo la mezz'ora, grazie al pareggio di DiLorenzo. La ripresa vede gli uomini di Mancini più disciplinati e meglio disposti, ma i continui attacchi portano solo ad un rigore al 90 minuto, che però Jorginho tira in curva, sbagliando il secondo rigore contro la Svizzera dopo quello all'andata parato da Sommers. Il numero 19 Leonardo Bonucci ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport, ai quali ha commentato la partita.