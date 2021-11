Abete: “I maggiori problemi della Juve sono a centrocampo. Nessuno si aspettava un distacco simile”

L'ex presidente della FIGC ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione dei bianconeri

SULLA NAZIONALE - "I gironi sono fatti di poche squadre, ogni partita è decisiva e stasera Italia-Svizzera lo è. Comunque potrebbe non essere certo il passaggio del turno, bisognerà aspettare lunedì sapendo che ci saranno comunque delle difficoltà. Ci sono stati tanti problemi, il calendario è molto stretto e come tale c’è un problema oggettivo di recupero dei calciatori. Sicuramente si poteva tenere tutto in toni più bassi".

SU KEAN - "È un giocatore di grandi potenzialità ma ancora non grosse discontinuità, ovviamente questa è una riflessione di una persona che vede le partite in tv. Le potenzialità sappiamo tutti che ci sono e le ha espresse in più occasioni, ma nel calcio quando sei in determinati contesti la continuità diventa fondamentale”.