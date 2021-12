Bologna-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre pronte a scendere in campo per la partita valevole per la penultima giornata del girone di andata del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus è attesa dalla penultima giornata del girone di andata del campionato, l'ultima fuori casa del 2021. La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Bologna al Dall'Ara, in una partita che la Juventus dovrà vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime quattro della classifica, con il Napoli, attualmente quarto, che dista otto punti dai bianconeri.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegri ritroverà McKennie e Kulusevski, ma dovrà fare ancora una volta a meno di Paulo Dybala, che potrebbe rientrare direttamente a gennaio in vista del mese di fuoco che aspetta la Juventus.

BOLOGNA (3421): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic

JUVENTUS (4231): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Arthur, Rabiot; McKennie, Kean, Bernardeschi; Morata