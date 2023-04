Juve, i convocati per il Bologna: c’è Vlahovic, out Di Maria

In vista del match di Serie A tra Bologna e Juve, andiamo alla scoperta dei convocati scelti da Allegri: c'è Vlahovic, out Di Maria

Dopo la pesante sconfitta per 1-0 contro il Napoli, la Juve si prepara a sfidare il Bologna , match in programma domenica 30 aprile alle 20:45. La squadra di Allegri dopo 3 sconfitte consecutive in campionato vorrà tornare subito a vincere, ma la formazione di Thiago Motta ha dimostrato di non aver paura di nessuno.

In vista del match la Juve ha reso nota la lista dei convocati scelta da Massimiliano Allegri: c'è Vlahovic , out Di Maria e Kean . Ecco tutti i convocati: "Szczesny, De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulè, Paredes, Perin, Iling-Junior, Fagioli".

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Allegri dovrebbe puntare sul consueto 3-5-2, con Szczesny tra i pali. In difesa spazio a Bremer, Danilo e Gatti, con Cuadrado e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco Milik si prepara ad agire al fianco di Chiesa. Nonostante sia convocato, infatti, difficilmente Vlahovic partirà titolare dal primo minuto. Se Allegri dovesse scegliere di schierarlo in campo, l'attaccante serbo potrebbe subentrare quindi a partita in corso. Infortunato invece Di Maria, alle prese con un trauma contusivo alla caviglia destra.