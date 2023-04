Da Vlahovic a Chiesa: tutte le statistiche in vista di Bologna-Juventus

In vista del match tra Bologna e Juve, andiamo alla scoperta delle più interessanti statistiche delle due squadre

In vista del match tra Bologna e Juve la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento con tutte le statistiche sulla partita: "La Juventus è imbattuta da 21 partite contro il Bologna in Serie A TIM (17V, 4N), è la striscia aperta più lunga senza sconfitta dei bianconeri contro squadre attualmente in Serie A TIM.

Il Bologna ha un bilancio 79 sconfitte e 49 pareggi contro la Juventus in Serie A TIM (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione per i rossoblù contro una singola avversaria.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sei trasferte in campionato contro il Bologna, solo contro tre avversarie è riuscita a registrare più successi consecutivi fuori casa in Serie A TIM: contro l’Atalanta (nove tra il 2005 e il 2016), il Cagliari (otto tra il 2011 e il 2019) e il Chievo Verona (sette tra il 2013 e il 2018).

La Juventus ha perso le ultime tre partite di campionato e nelle due più recenti non è andata a segno; l’ultima volta che i bianconeri hanno registrato più sconfitte consecutive in Serie A TIM è stata tra marzo e aprile 1962 (sette).

Il Bologna non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime nove gare casalinghe di Serie A TIM, in cui ha alternato quattro successi, tre pareggi e due sconfitte; nel parziale tuttavia (dalla 15ª giornata di campionato), i rossoblù hanno subito appena cinque reti in casa nella competizione, nessuna squadra ha fatto meglio (cinque anche per Roma e Inter).

La Juventus è l’unica squadra che non ha pareggiato neanche un incontro di Serie A TIM nelle ultime 12 giornate (sette successi e cinque sconfitte per i bianconeri nel periodo).

Solo il Napoli (22) ha segnato più gol della Juventus (19) su palla inattiva in questa Serie A TIM, mentre solo la Cremonese (17) e il Lecce (16) hanno incassato più reti del Bologna da fermo (15, come il Torino).

La Juventus è la squadra contro cui Musa Barrow ha giocato più incontri senza segnare in Serie A TIM: l’attaccante del Bologna ha all’attivo appena un assist in otto confronti contro i bianconeri nella competizione.

Dusan Vlahovic ha trovato la rete in ciascuna delle sue ultime quattro presenze contro il Bologna in Serie A TIM; tuttavia, l’attaccante della Juventus è a digiuno da 10 incontri nel massimo campionato e in una singola stagione della competizione non ha mai giocato più partite consecutive senza segnare.

Federico Chiesa ha segnato sei gol in otto sfide di Serie A TIM contro il Bologna, almeno due centri in più rispetto a qualsiasi altra avversaria affrontata nella competizione".

(legaseriea.it)