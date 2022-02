Beto: “Credo che lo scudetto lo vinca l’Inter”

L'attaccante dell'Udinese ha parlato

L'attaccante dell' Udinese , Beto , ha parlato ai microfoni di Sportitalia di vari argomenti tra cui la lotta allo scudetto con Milan, Napoli e Juventus : " Credo lo scudetto lo vinca l'Inter, ma anche il Milan potrebbe vincerlo, loro hanno voglia e possono anche giocare male ma anche sempre voglia di vincere e questo gli fa guadagnare punti . Milan? Siamo fiduciosi, non la viviamo come una preoccupazione. Non ci sono partite scontate in questo campionato. Noi possiamo vincere contro i primi, è successo anche la giornata scorsa, dove le squadre più forti sulla carta hanno perso contro quelle più basse in classifica.

Io in Italia? Non era facile all'inizio, ma è stato comunque un bel periodo, mi piaceva andare a lavorare a inizio carriera, mi sentivo più responsabile aiutando la famiglia. Per me non era un sacrificio, era un lavoro che io dovevo fare. Mi ispiravo a Samuel Eto'o, Drogba, Henry, ma non volevo essere loro, mi piaceva come giocavano, io volevo essere Beto. Ibrahimovic ha detto che sono forte e che sto andando bene. Ho avuto l'occasione di parlargli ed è stato molto gentile con me. Mi ha fatto i complimenti, ha detto che sono forte e mi ha invitato a continuare così.