Bernardeschi: il Genoa l’ultima chiamata

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per sfidare il Genoa nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che si disputano in gara secca allo stadio di Torino. Questa sera Andrea Pirlo dovrebbe rincorrere ad un turn over abbastanza ampio, anche per preservare chi ha giocato di più in questo inizio di anno, in vista della partita in programma domenica a San Siro contro l’Inter.

Con la squadra in bolla, Pirlo non ha potuto attingere a mani piene dal serbatoio dell’Under 23, co i soli Rafia e Felix Correia che sono entrati in bolla e si sono aggregati al gruppo della prima squadra. Della partita non sarà sicuramente Cristiano Ronaldo, a cui Andrea Pirlo ha concesso un turno di riposo per questa sera, per ricaricare le batterie in vista dell’importante sfida di San Siro contro l’Inter in programma domenica sera.

Con Dybala e McKennie out per infortunio, e Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt fuori per COVID, Andrea Pirlo questa sera punterà su chi ha giocato meno. Cosi in difesa dovrebbe vedersi Dragusin, con Portanova a centrocampo e Bernardeschi che agirà sulla fascia sinistra. La partita di questa sera sarà uno snodo importante per il giocatore di Carrara: nonostante le parole di Pirlo che continua a parlare della sua importanza nel gruppo, questa sera per il numero 33 sarà un esame molto importante, anche in ottica della sua permanenza in bianconero: in caso di prestazione non sufficiente infatti, la Juventus avrà un motivo in più per decidere il calciatore, che sembra comunque destinato a partire, se non adesso nella sessione estiva del mercato. Tutto è comunque in mano al giocatore, che questa sera avrà l’occasione di dimostrare di essere ancora da Juve.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<