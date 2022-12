Bernardeschi: “Ho realizzato i miei sogni, speciale segnare per la Juve”

L'ex calciatore della Juventus, ora al Toronto, Federico Bernardeschi, ha parlato intervistato dai microfoni della rivista canadese Dolce, alla quale ha parlato della sua avventura in Canada e del passato alla Juventus: "Mi sento molto fortunato di essere stato in grado di realizzare il sogno che avevo fin da bambino, soprattutto perché capisco il sacrificio che ci vuole per un giocatore o un ragazzino, e anche il sacrificio che fanno i genitori perché questi tipi di sogni si realizzino. So di averci messo molto duro lavoro e molti sacrifici per raggiungere il punto in cui sono oggi, ma anche con molto lavoro e sacrifici, non è scontato che i sogni diventino realtà. Mi dispiace per i compagni di squadra che non ce l’hanno fatta anche se hanno dato il massimo".