Berhalter su McKennie: “Grande crescita, è uno dei migliori in Serie A”

La Juventus sta vivendo un momento della stagione non positivo, con la squadra bianconera che, esclusa la vittoria al fotofinish contro il Frosinone, non vince in campionato da gennaio. Un trend da cambiare, per centrare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League e per poter pianificare al meglio la prossima stagione.

Il commissario tecnico della nazionale americana Gregg Berhalter ha parlato in conferenza stampa del giocatore della Juventus: "Non possiamo che elogiare McKennie per la sua crescita degli ultimi anni. Pensandoci quando è rientrato alla Juventus dal prestito ai Leeds era in una situazione terribile: non aveva nemmeno un armadietto o un posto auto. Gran parte dei giocatori avrebbero deciso di andare via, lui ha scelto di rimanere per mostrare il suo valore. Non ha solo dimostrato di essere al livello della Juventus ma addirittura di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Questo mostra la sua mentalità e la sua crescita come persona. Saper superare questi ostacoli non è da tutti, lui è davvero un ottimo giocatore".