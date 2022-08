Berardi: “Sassuolo grandissima famiglia. Sarei potuto andare via, ma…”

Al termine della gara, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn, esaltando la giocata del suo numero 10: "Dal campo ho avuto l'impressione che fosse un eurogol. Dopo averlo rivisto, credo di poterlo confermare, anzi mi sembra più difficile di prima. Domenico non mi sorprende, sorprende solo chi non lo conosce; meno male ce lo abbiamo noi ". Parole significative, visto che la permanenza di Berardi non è sempre stata certa . In passato il giocatore della Nazionale è stato in orbita Juventus e anche altre squadre di Serie A lo hanno cercato.

A fine gara, queste sono state le parole dell'attaccante ai microfoni di Dazn: "Devo dire che è stata una buona settimana, con il rinnovo e il gol. Venivamo da una sconfitta secondo me meritata. Ci siamo detti di partire da questa settimana e abbiamo fatto un'ottima partita. Qualche anno fa ho avuto la possibilità di andare via, ma non ho mai fatto il passo, forse perché ero giovane e non mi sono buttato. Da tre anni a questa parte ho sempre provato ad andarmene, sono sincero, e non ho mai trovato una squadra giusta che mi volesse. Per me questa è una grandissima famiglia, sono rimasto perché mi hanno coccolato fin da bambino e al cuor non si comanda. Per me le parole di stima di Dionisi sono un orgoglio, è anche grazie a lui se mi esprimo al meglio, ma anche il gruppo è ottimo".