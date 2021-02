Bellinazzo: “Juve ha perso più di 100 milioni e quasi 40 sono dovuti alla pandemia”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Marco Bellinazzo , giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa gli effetti della pandemia da coronavirus nel mondo del calcio . Queste le sue parole: " Partecipare alla Champions League da diritto ai club ad una cifra che varia dai quaranta ai cinquanta milioni di euro. Sappiamo che conta tanto anche vincere i gironi e le singole partite. C'è da considerare tutto quello che è poi legato agli introiti di sponsor e possibili spettatori, Coronavirus permettendo. Gli sponsor ovviamente, in questo momento storico, stanno tentando di pagar di meno ed avere degli sconti rispetto al passato. Le società sono anche quasi costrette ad accettare queste condizioni poste dagli sponsor. Andare in Champions praticamente ti garantisce quei 50 milioni di euro in più che in casa Napoli è un bottino bello consistente. La Juventus , ad esempio, ha perso più di 100 milioni e quasi 40 milioni sono dovuti all’impatto della pandemia di Covid-19".

Poi ancora: "Napoli fuori dalla Champions League per il secondo anno di fila? Sarebbe esattamente quello che non deve accadere. Ora il Napoli si trova nella situazione in cui è costretto ad andare in Champions almeno 2 anni in ogni triennio. Altrimenti o si fa il mercato con le plusvalenze senza però indebolirsi oppure bisogna ridimensionare il monte ingaggi e il costo del lavoro, andando quindi verso una diversa situazione. E questo francamente è quello che si prospetta, anche per altri club. Senza entrare troppo negli aspetti tecnici bisogna essere molto chiari sulla dimensione del Napoli. Il Napoli non è riuscito a crescere in questi anni dal punto di vista economico. Ha meno di 150 milioni di ricavi all'anno, escludendo plusvalenze. Questo lo rende la quinta forza in Italia dopo Juventus, Inter, Milan e Roma. Ovviamente quindi ci sono davanti squadre che per bacino e forza d'utenza sono superiore e poi c'è un competitor"