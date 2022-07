Bargiggia: “Werner non è mai stato accostato alla Juventus”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Werner alla Juve? No, non è mai stato accostato. Si parlava di una trattativa iniziale quando la Juve seguiva Rudiger. La verità sulla Juve è che Allegri ha chiesto alla società di provare a far di tutto per riportare a Torino Morata, ma non è semplice. Bisognerà capire se si accontenteranno di Kean, altrimenti servirà un vice Vlahovic. L’idea sarebbe quella di tentare per Arnautovic, con Simeone che come detto invece andrà al Napoli".