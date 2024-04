Bargiggia durissimo: “Andrea Agnelli ha fatto più danni di Allegri”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: "La Juve vuole tornare a fare utili nella stagione 2026/27. A Giuntoli bisogna dare il tempo di poter lavorare, non si può dimenticare la situazione in cui la ‘Vecchia Signora’ è stata lasciata da Andrea Agnelli. Tra quest’anno e l’annata scorsa si è fatta un’operazione di bonifica di rapporti sia con la UEFA che la Federazione. Andrea Agnelli ha fatto più danni di Allegri, anche perché ha richiamato il tecnico toscano. Dopo Agnelli, metto Paratici e poi lo stesso Allegri. Rabiot, forse, non rinnoverà, visto che dovrebbero dargli 15 milioni lordi. Mentre con un addio del francese, che non allarma i dirigenti della Juve, li vedo pronti nel fare due mezzali".