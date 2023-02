Balzarini: “Pogba potrebbe essere convocato per il derby con il Torino”

Gianni Balzarini, giornalista vicino al mondo Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Numerodiez. Ecco le sue parole: "In questo momento i report danno Pogba completamente recuperato e che si è allenato col gruppo, il maggior indiziato ad oggi per essere convocato è sicuramente Pogba. Mi aspetto che si provi il 4-3-3 che Allegri aveva in mente fin dall’estate. Appena tutti saranno recuperati e in una condizione ottimale, penso che nell’ultimo mese della stagione potremo vedere questo cambiamento tattico. Dico questo anche perché ci vorrà tempo per rivedere giocatori come Pogba in piena forma, il quale me l’aspetto a pieno regime verso maggio se tutto procede per il meglio. Almeno in alcune partite mi aspetto di vedere questo modulo, che sarà una sorta di test in vista della prossima stagione, situazioni extra campo permettendo.