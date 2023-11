Ballotta: “Non ci sono solo Juventus ed Inter per lo Scudetto”

Oltre a Juve e Inter però ci sono Napoli e Milan che è vero che sono più indietro, ma il gap è colmabile e c’è tempo di ritornare in corsa. Certo, non sono più consentiti passi falsi. Non mi aspettavo la Lazio così in difficoltà, la squadra non è padrona del gioco di Sarri cioè non vedo più il gioco di Sarri e poi Immobile non è più il solito Immobile.