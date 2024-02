Baldini: “Alla Juventus c’è la volontà di proseguire con Allegri”

Baldini ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista, il club bianconero vorrebbe proseguire il lavoro con Allegri

Intervistato a Tv Play, Sergio Baldini avrebbe svelato quella che sarebbe l'intenzione della Juventus sul futuro della guida tecnica. Per il giornalista, nonostante l'attuale momento di difficoltà, la volontà del club bianconero sarebbe proseguire il percorso insieme all'attuale tecnico. Ecco cosa ha detto sul futuro di Massimiliano Allegri :

"In casa Juventus c’è la volontà comune di andare avanti con Allegri, anche se non è ancora una certezza piena, che potrebbe diventarlo più avanti. Servono, infatti, identità di vedute su quella che è la programmazione futura a lungo termine. I dirigenti hanno fiducia nel tecnico, così come il tecnico ripone fiducia nei dirigenti".