Juve, Veronesi: “Ero contro ad Allegri ma ho dovuto ricredermi”

Intervistato per Gazzetta.it, Giovanni Veronesi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiano Allegri. Ecco le sue parole: "Io non sono contro Allegri. Lo ero all’inizio, poi mi sono dovuto ricredere. Ho capito che il calcio come la vita è fatto di cicli. Poi è chiaro che la Juve è forte e vince più degli altri. Tanto alla fine lo scudetto va sempre alle stesse, quelle che hanno più possibilità economiche, più potere".