Ag. Milinkovic: “Sergej resterà alla Lazio. A gennaio…”

Il mercato della Juventusè in continua evoluzione. Ora sembra mancare l'ultimo tassello, ovvero un altro centrocampista. Il nome è quello di Leandro Paredes, per il quale si sta continuando a trattare a oltranza con il Paris Saint-Germain per la formula del prestito. Ma negli scorsi mesi c'era stata anche un'altra idea. Soprattutto prima dell'arrivo di Paul Pogba, la Juve aveva puntato Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo piace molto alla dirigenza bianconera, ma il presidente della Lazio Claudio Lotito è sempre stato un osso duro nel respingere a mittente l'interesse per il suo gioiello.

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Mateja Kezman, agente del centrocampista, ha confermato la sua permanenza in biancoceleste: "Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando, lo dirà il tempo. In questa estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito, quindi penso che la situazione non cambierà". Ma per gennaio non chiude la porta al mercato: "Nessuno lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile".

Sulla questione del rinnovo (contratto in scadenza nel 2024): "Rimangono pochi giorni di mercato e non c’è tempo per parlare del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c’è il Mondiale. Il futuro sarà per i colloqui".

Le richieste di Lotito: "Non è facile accontentare Lotito, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con un’offerta. Ma a causa del Covid e della guerra la situazione è cambiata. I club italiani adesso non se lo possono permettere. Quelli all’estero mostrano un grande interesse, ma quando capiscono di quanti soldi c’è bisogno questo diventa un problema. Con Sergej parliamo tutti i giorni. E’ stato informato di tutto, capisce la situazione ed è motivato nel continuare la sua vita nella Lazio. Sa che un giorno vivrà una nuova avventura, merita di provarne".