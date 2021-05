Atalanta-Juventus: tornano i tifosi allo stadio

Capienza ridotta per lo stadio in occasione della finale

Mercoledì sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra la Juventus e l'Atalanta, e la Lega Serie A ha deciso di aprire il Mapei Stadium per un numero ristretto di tifosi. Gli spalti del Mapei Stadium saranno accessibili al 20% della loro capienza massima: la struttura conta 21.525 posti a sedere, e verranno riservati 2mila biglietti a ciascuna squadra per un totale di 4mila spettatori.

I biglietti, in vendita al costo di 20€ ciascuno saranno destinati unicamente ai tifosi iscritti ad uno Juventus Official Fan Club oppure titolari di una Juventus Membership ai quali saranno fornite maggiori informazioni per la richiesta dei tagliandi tramite gli abituali canali di comunicazione.

Queste invece le modalità per i tagliandi dell'Atalanta, comunicati attraverso il sito della società: “La Società informa che dalle 11 di lunedì 17 Maggio 2021 saranno in vendita i biglietti riservati alla tifoseria atalantina per assistere alla finale di TIMVISION Cup, Atalanta-Juventus, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 19 maggio con inizio alle 21. I biglietti acquistabili saranno disponibili esclusivamente nel settore Tribuna Nord al costo di € 20 più commissioni di servizio Vivaticket. Atalanta riserverà la vendita dei biglietti ai soli abbonati al campionato di Serie A 2019-2020 in possesso di abbonamenti digitali caricati su Dea Card o in alternativa di abbonamento tradizionale svincolato dalla fidelity card – “ex voucher”. Ogni abbonato potrà comprare solamente un biglietto a suo nome. I biglietti saranno acquistabili online al seguente link e saranno emessi esclusivamente in modalità print@home. Non sarà consentito il cambio nominativo e non sono previste riduzioni di prezzo”.