Anche Roma celebra Chiesa: spunta un murales nelle vie del centro

Il calciatore della Juventus continua a far parlare di sé

La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini ha vinto l'Europeo meno di una settimana fa in finale contro l'Inghitlerra, dando il via ad una festa che ha attraversato tutto il Paese, e culminata con la sfilata sul pullman scoperto per le vie di Roma. Una gioia per tutto il popolo italiano, tornato a gioire dopo la vittoria del Mondiale del 2006 ma soprattutto dopo gli ultimi anni che hanno visto la Nazionale esclusa dallo scorso Mondiale. Un grande traguardo per la squadra allenata da Roberto Mancini, che ha saputo portare a termine una grande impresa, creando all'interno della squadra una grande unione.

L'Europeo ha però consacrato Federico Chiesa anche a livello Nazionale, con i tifosi di tutte le squadre che sembrano aver riconosciuto il talento del giocatore. A dimostrazione di questo, tra i vicoli di Trastevere a Roma, è spuntato un murales che ritrae il calciatore della Juventus inginocchiato sopra una cartina dell'Europa con la maglia Azzurra addosso e con il trofeo dell'Europeo in una mano, e il tricolore nell'altra, con al centro la scritta "Football is our game". Un grande tributo da parte dell'artista ​Harry Greb nei confronti del calciatore della Juventus, che è pronto a tornare a Torino, dopo le meritate vacanze, per conquistare anche Massimiliano Allegri, che già ha pronto per lui un posto nel suo scacchiere in vista della prossima stagione.