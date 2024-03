Amato: “Parole di Calvo? Il club ha sottovaluto le dichiarazioni…”

Marco Amato, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a RBN. Ecco le sue parole: "Parole di Calvo? L'unico commento che mi viene in mente a tal proposito, è che un po' di attenzione in più nella comunicazione sarebbe necessaria. Noi che lavoriamo a stretto contatto con la Juventus sappiamo quanto sia grande la loro attenzione alle parole. Ma quando vedi comparire una dichiarazione del genere, per chi è di Torino e il legame della Juventus con la città lo sente tanto, è una pugnalata. Ho l'impressione che lo stesso ufficio stampa del club, sempre attentissimo ad ogni piccola sfumatura, in questa occasione abbia un po' sottovalutato la cosa. Calvo avrebbe potuto esprimere lo stesso concetto in maniera diversa, invece con le sue parole ha fornito un assist irrinunciabile al titolista, e in un epoca come quella odierna, dove la maggior parte dei lettori si sofferma al titolo, un'intervista comunque molto interessante e ricca di spunti si è ridotta ad essere ricordata e conosciuta soltanto per quella frase".