Juve, allenamento dell’antivigilia: presente Walter Samuel

La Juventusè partita molto bene in campionato, battendo per 3-0 il Sassuolo all'Allianz Stadium, grazie alla rete di Di Maria e alla doppietta di Vlahovic. Una vittoria importante per i bianconeri, visto che tutte le big avevano vinto nelle partite precedenti. In questo secondo turno di Serie A la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la prima trasferta della stagione, sfidando la Sampdoria di Marco Giampaolo. Una gara non facile, visto che la squadra blucerchiata vorrà riscattarsi dopo la sconfitta interna subita al debutto contro l'Atalanta. Oggi intanto la squadra si è allenata, ricevendo anche un'ospite d'eccezione, come comunicato nel resoconto pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.