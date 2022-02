Allegri: “Vlahovic? Insieme ad Haaland il più forte che ci sia in giro. Zakaria è intelligente”

Il tecnico bianconero ha parlato

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani sera contro l'Hellas Verona: "Nuovi? Diciamo che la società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato e sono veramente soddisfatto. Sono arrivati due giocatori importanti come Vlahovic, che ha fatto tanti gol. La società è stata brava, con Haaland è il centravanti più bravo che ci sia in giro. Zakaria è un centrocampista molto bravo, ha un buon passaggio, ed è tanto intelligente. Si sono subito inseriti e vedremo se farli giocare già dalla prossima partita contro il Verona. Ringrazio Bentancur e Kulusevski per quanto dato alla Juve e per la disponibilità che hanno dato in diversi anni e in questi mesi, auguro loro il meglio, davvero. L'obiettivo non cambia, sarebbe stato lo stesso se fossimo rimasti con gli stessi giocatori e non si recupera più se si sbaglia. Da domani abbiamo campionato, Coppa Italia e Champions.

I tre davanti possono giocare come non possono giocare. Se giocano insieme, c'è bisogno che corrano tutti quanti. L'equilibrio va tenuto ed è importante. Il rischio per domani? Di giocare contro una squadra come il Verona che sta facendo un grande campionato. La Juve non ha battuto il Verona, Vlahovic ha creato un entusiasmo importante. La partita va interpretata come le altre, bisogna fare bene fase offensiva e difensiva. Iniziamo la partita alle 20.45, fino alle 23 serve stare in campo, dobbiamo avere sempre equilibrio. La forza di una grande squadra è sempre quella di avere equilibrio. Zakaria? Domani sarà una partita particolare, abbiamo McKennie rientrato stamattinai e sarà a disposizione, Cuadrado anche. Locatelli fuori, Bonucci ha fatto due allenamenti e non sarà della partita. Alex Sandro è negativo e da lunedì è a disposizione. Zakaria può giocare a 2, ha un buon intercetto, leve lunghe che mi piacciono e sono contento dell'investimento che è stato fatto.

Prima impressione di Vlahovic? Grande voglia di migliorare, a 22 anni è arrivato alla Juventus. Arrivare alla Juve dalla Fiorentina è diverso, si gioca ogni 3 giorni, dovrà adattarsi a questo ritmo a lui nuovo. Ma è umano e fisiologico per tutti. Per l'età che ha è già molto avanti rispetti a molti atleti. Ha qualità straordinarie, la differenza la fa la voglia di migliorare e lui ce l'ha sicuramente. Gatti? Miglior difensore della Serie B, ha caratteristiche per stare alla Juve in futuro. La cessione di Ramsey? Grande giocatore, era partito bene poi ha avuto infortuni che lo hanno condizionato. D'accordo con lui abbiamo preferito che andasse a giocare dove aveva più possibilità in una grande squadra come i Rangers. Ritorno da terzino per Cuadrado? Può giocare basso o alto, a seconda di quando ci sarà bisogno lo metteremo nella posizione in cui sarà più utile. Bernardeschi sarà a disposizione dalla prossima settimana, l'importante è avere lo spirito giusto come l'abbiamo avuto in queste settimane. L'aggiunta di questi giocatori ci permette di migliorare e Zakaria e Vlahovic sono i giocatori giusti.

La società è stata, è stata molto brava. Avevamo in mente le cose da fare per la squadra, ha anticipato i tempi e sono molto soddisfatto di questo. Ha fatto un regalo a me, ai tifosi, a tutti e sono molto contento. La Juve gioca sempre per vincere, migliorare, per costruire il futuro. Questi due arrivi hanno anticipato i tempi. Normale che non finisce qui, poi a giugno ci sarà un altro mercato. Ma ora pensiamo solamente a quanto fare in questi mesi. L'obiettivo è raggiungere i primi quattro posti e vuol dire Champions League".