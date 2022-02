Allegri: “Vlahovic e Zakaria responsabilizzano tutti di più”

Il tecnico della Juventus presenta dalla sala stampa dell'Allianz Stadium la partita in programma domani sera contro il Verona nello stadio di casa

La Juventus è attesa domani sera dalla ripresa del campionato, che la vedrà scendere in campo contro il Verona. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri parla in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per presentare la partita contro gli uomini dell'ex Tudor.

CAMBIAMENTI - "La società ha fatto un ottimo lavoro e un ottimo mercato, sono arrivati due giocatori importanti: Vlahovic ha segnato molto e ha caratteristiche che non avevamo, la società è stata molto brava,perchè credo che con Haaland e Mbappè sia uno dei migliori che ci sta in giro. Anche Zakaria si è subito inserito, è un buon centrocampista. Vorrei ringraziare Bentancur e Kulusevski per la loro disponibilità, e gli auguro il meglio per la loro carriera. La squadra con l'arrivo dei due giocatori nuovi responsabilizza tutti di più, gli obiettivi non cambiano, quello primario è entrare nelle prime quattro. Ora siamo nella seconda parte di stagione, e da domani al 20 marzo non potremo più sbagliare e si deciderà molto in questo periodo".

TIRDENTE - "Possono giocare insieme tutti e tre, Vlahovic, Dybala e Morata, ma devono correre perchè la squadra deve esser sostenuta. Così avremmo più fantasia avanti, ma l'equilibrio va sempre tenuto. Domani il rischio più grande deriva dal fatto che il Verona sta facendo un grande campionato, grazie anche a Tudor. Negli ultimi 4 scontri la Juventus non ha mai battuto il Verona, e gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno messo tanto entusiasmo che è giusto, ma non deve mandarci fuori giri. Non è che dobbiamo spaccare tutto in 10 minuti e poi basta, dobbiamo avere equilibrio per 90 minuti, che è la forza di una grande squadra".

ZAKARIA - "Ha un buon passaggio, può giocare davanti la difesa anche se l'ho provato mezz'ala. Domani è una partita strana, Bonucci non ci sarà, McKennie è tornato tardi come Cuadrado, Alex Sandro sarà disponibile da lunedì. Lui può giocare a due o a tre, è un grande acquisto".

VLAHOVIC - "Con il suo arrivo le responsabilità sono distribuite in modo equo, le responsabilità non sono solo sulle sue spalle. Lui ha voglia di fare bene, si allena a testa bassa, con calma e equilibrio miglioreremo le percentuali realizzati in avanti, ma non possiamo pensare che lui da solo risolva le cose. È un ragazzo sveglio e intelligente che ha voglia di migliorare, ha 22 anni, è arrivato alla Juventus ed è un grande salto. Anche lui dovrà adattarsi ma è normale. Per l'età che ha è molto avanti ed ha qualità straordinarie, anche se la differenza la fa sempre la voglia di migliorare e mettersi a disposizione".

MERCATO - "La società ha lavorato bene, abbiamo anticipato quello che dovevamo fare in estate ma adesso dobbiamo dare un senso a questi investimenti e fare bene".

ARTHUR - "Domani gioca lui, sono contento che sia rimasto. Ha grandi margini di miglioramento e può crescere molto".

OBIETTIVI - "Andavano raggiunti comunque indipendentemente dal mercato, poi se gli altri saranno più bravi gli stringeremo la mano. Poi se la società ha raggiunto uno dei tre migliori attaccanti in Europa c'è solo da fargli i complimenti".

RAMSEY - "Ramsey è un grande giocatore, che con tutti i problemi che ha avuto abbiamo preferito di mandare da un'altra parte per farlo giocare".

GATTI - "É il miglior difensore della Serie B ed ha le qualità per giocare in futuro nella Juventus".

FORMAZIONE - "Danilo e De Sciglio dovrebbero giocare, uno a destra uno a sinistra".

CUADRADO - "Può giocare sia alto che basso, sceglierò all'occorrenza. La prossima settimana torneranno in tanti, ci sono tante partite e tante soluzioni. L'importante è avere lo spirito giusto e giocare di squadra perchè Vlahovic non vince da solo. L'aggiunta di questi nuovi giocatori ci migliora ma l'importante è sempre il gioco di squadra".

ROSA - "Noi abbiamo degli obiettivi: se arriviamo siamo più bravi degli altri, noi dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Ho una rosa forte a disposizione, migliorata a gennaio, e bisogna solo lavorare senza farsi prendere troppo dall'entusiasmo che porta fuori giri".

KULUSEVSKI - "Ha fatto buone partite, poi ci sono offerte di mercato che ti portano a fare scelte, perchè non puoi tenere 40 giocatori. Ad un certo punto devi fare delle scelte, che anche dal punto di vista economico devono avere un senso, come lo hanno avuto le uscite di Bentancur e Kulusevski".

SCUDETTO - "Noi difficilmente rientreremo nel giro Scudetto, a meno che nonna svengono tutte quelle davanti. Noi dobbiamo fare la corsa sulle altre tre, l'Inter per noi è troppo distante, poi quello che dice Inzaghi lo fa per dividere la pressione".

VLAHOVIC - "Mi ha impressionato la voglia di un giocatore che arriva alla Juventus e vuole migliorare le sue qualità e caratteristiche. Ha voglia di lavorare tutto il giorno ed è un bene, e per raggiungere gli obiettivi questo c'è da fare, oltre a mettersi a disposizione della squadra".

ZANIOLO - "Cerchiamo di vincere un po' di partite, la Champions e la Coppa Italia, poi a giungo vediamo. É finito ora il mercato, non ha senso parlare di queste cose anche perchè è un giocatore di un'altra squadra".